Корабли российского ВМФ прибыли в Китай для участия в параде

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-21T09:56:24+03:00

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Отряд кораблей Северного флота ВМФ прибыл в порт китайского города Циндао для участия в параде, приуроченном к 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая. Об этом в воскресенье сообщает агентство РИА Новости.

Группу кораблей возглавляет фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В нее также входят спасательный буксир "Николай Чикер", корабль материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама".Отряд покинул базу Северного флота в Североморске 26 февраля; за это время он совершил заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка.

При этом для "Адмирала Горшкова" этот поход является первым в истории. С начала похода фрегат прошел более 13 тысяч морских миль и выполнил несколько учений оборонительного характера.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 70-летию ВМС Китая, состоятся с 22 по 25 апреля. Главным событием станет парад, который пройдет 23 апреля; в нем примут участие корабли из Китая и более 10 стран, в том числе из России, а также военные самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU