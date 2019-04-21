2019-04-21T09:56:24+03:00
Политика

Корабли российского ВМФ прибыли в Китай для участия в параде

Торжественные мероприятия в порту Циндао приурочены к 70-летию военно-морских сил Китая
Александр ДЖУМАЕВ
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Группу кораблей возглавляет фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"Группу кораблей возглавляет фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отряд кораблей Северного флота ВМФ прибыл в порт китайского города Циндао для участия в параде, приуроченном к 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая. Об этом в воскресенье сообщает агентство РИА Новости.

Группу кораблей возглавляет фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В нее также входят спасательный буксир "Николай Чикер", корабль материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама".Отряд покинул базу Северного флота в Североморске 26 февраля; за это время он совершил заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка.

При этом для "Адмирала Горшкова" этот поход является первым в истории. С начала похода фрегат прошел более 13 тысяч морских миль и выполнил несколько учений оборонительного характера.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 70-летию ВМС Китая, состоятся с 22 по 25 апреля. Главным событием станет парад, который пройдет 23 апреля; в нем примут участие корабли из Китая и более 10 стран, в том числе из России, а также военные самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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