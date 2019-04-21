2019-04-21T11:00:51+03:00
В мире

Межнудародный аэропорт Триполи вновь открыли для полетов

Ранее воздушная гавань ливийской столицы была временно закрыта после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии
Александр ДЖУМАЕВ
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В настоящий момент на подступах к ливийской столице ведутся ожесточенные боиВ настоящий момент на подступах к ливийской столице ведутся ожесточенные боиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Авиационные власти вновь открыли для полетов международный аэропорт Митига в Триполи. Сообщение об этом было опубликовано в Facebook администрации воздушной гавани.

Решение о закрытии аэропорта было принято утром в воскресенье. Причиной этому стала угроза воздушного удара со стороны сил Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифа Хафтаром.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА временный кабинет министров под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

В апреле этого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В настоящий момент на подступах к ливийской столице ведутся ожесточенные бои; по данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами конфликта стал по меньшей мере 121 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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