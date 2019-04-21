Межнудародный аэропорт Триполи вновь открыли для полетов
Авиационные власти вновь открыли для полетов международный аэропорт Митига в Триполи. Сообщение об этом было опубликовано в Facebook администрации воздушной гавани.
Решение о закрытии аэропорта было принято утром в воскресенье. Причиной этому стала угроза воздушного удара со стороны сил Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифа Хафтаром.
В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА временный кабинет министров под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.
В апреле этого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В настоящий момент на подступах к ливийской столице ведутся ожесточенные бои; по данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами конфликта стал по меньшей мере 121 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU