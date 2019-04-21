Пушков назвал предсказуемым отказ суда снять Зеленского с выборов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-21T11:44:26+03:00

Владимир Зеленский проголосовал за себя во втором туре выборов президента Украины Фото: REUTERS

По мнению сенатора, президенту Украины Петру Порошенко уже поздно что-то делать в данной ситуации

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Член Совета Федерации России Алексей Пушков счел предсказуемым решение киевского суда об отклонении иска с требованием снять Владимира Зеленского с выборов президента Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с соответствующей просьбой выступил наблюдатель общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Он обвинил Зеленского в подкупе и агитации избирателей, а также потребовал аннулировать регистрацию политика.

В суде же не нашли признаков нарушения в действиях шоумена. Так, например, призыв Зеленского покупать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский" не могут считать подкупом.

"Суд решил не снимать Зеленского с выборов - и не ставить Украину на грань политического коллапса. Предсказуемое решение в ответ на истерику в стане Порошенко. На этом этапе кандидатов не снимают. Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Поздно идти в суд, когда разрыв в 50%", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704437" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU