Пушков назвал предсказуемым отказ суда снять Зеленского с выборов
Член Совета Федерации России Алексей Пушков счел предсказуемым решение киевского суда об отклонении иска с требованием снять Владимира Зеленского с выборов президента Украины.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее с соответствующей просьбой выступил наблюдатель общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Он обвинил Зеленского в подкупе и агитации избирателей, а также потребовал аннулировать регистрацию политика.
В суде же не нашли признаков нарушения в действиях шоумена. Так, например, призыв Зеленского покупать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский" не могут считать подкупом.
"Суд решил не снимать Зеленского с выборов - и не ставить Украину на грань политического коллапса. Предсказуемое решение в ответ на истерику в стане Порошенко. На этом этапе кандидатов не снимают. Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Поздно идти в суд, когда разрыв в 50%", - написал сенатор на своей странице в Twitter.
Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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