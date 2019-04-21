2019-04-21T13:04:39+03:00
Политика

Украинский генерал назвал условие, необходимое для захвата части России

В Совфеде же рекомендовали отказаться от таких фантазий и заняться проблемами сохранения единства незалежной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распадаУкраинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распадаФото: REUTERS
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Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Игорь Романенко призвал захватить часть России в случае ее распада. Эксперт выразил уверенность в том, что "рано или поздно" наша страна развалится, и тогда Киев должен действовать решительно.

"Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать", — сказал генерал во время общения с читателями портала "Главред".

В Совете Федерации России уже рекомендовали Романенко отказаться от таких фантазий и заняться проблемами сохранения целостности собственного государства. По мнению члена комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергея Цекова, подобные речи могут говорить лишь люди, которые на деле не являются "государственниками".

"Своими высказываниями и действиями такие "эксперты" и "политики" расшатали Украину, привели ее к расколу. При этом, не имея этого единства, расшатывая ситуацию, они мечтают, что часть России будет присоединена к Украине", – цитирует сенатора РИА Новости Крым.

К слову, ранее Романенко уже не раз делал провокационные заявления в отношении нашей страны. Сайт kp.ru писал о том, что генерал обвинял Москву в дестабилизации ситуации на Украине и наличии неких планов о военном походе на Днепр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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