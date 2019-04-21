Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 93-й день рождения

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-21T14:20:31+03:00

В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой

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Королева Великобритании Елизавета II отмечает в воскресенье, 21 апреля, свой 93-й день рождения. В этом году у нее двойной праздник: ее день рождения совпал с Пасхой.

Как сообщает агентство Associated Press, сегодня монарх вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. В честь дня рождения королевы в полдень в понедельник прогремит салют в лондонском Гайд-парке, Тауэре и Винздоре.

Елизавета II по-прежнему активно выполняет обязанности королевы Великобритании и главы Содружества наций, однако постепенно передает некоторые свои полномочия будущим наследникам - сыну принцу Чарльзу и внуку принцу Уильяму . Свой день рождения она обычно отмечает в кругу семьи и друзей; в июне же она принимает участие в смотре войск и наблюдает за знаменитым парадом выноса знамени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/465915" frameborder="0"></iframe> Бабушка - главнокомандующий: Елизавета II - 60-лет на престоле.Ее Величество Елизавета II Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий королева, глава Содружества, защитница веры юбилей отмечать изволит!Ольга СИНИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU