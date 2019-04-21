Дональд Трамп случайно сообщил в Twitter о "138 миллионах погибших" на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-21T15:57:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в записи в своем Twitter, посвященной терактам в Шри-Ланке. Американский лидер случайно написал о "138 миллионах погибших".

Американский лидер случайно написал о "138 миллионах погибших"Фото: СОЦСЕТИ

"Народ США выражает искренние соболезнования народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими атаками на церкви и отели, в результате которых погибли 138 миллионов человек, а еще 600 получили ранения. Мы готовы помочь!", - написал Трамп. По состоянию на 14:30 21 апреля, запись из микроблога главы государства была удалена.

Серия взрывов в Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреля. Объектами нападения стали отели и католические храмы в столице страны Коломбо и некоторых других городах страны. По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек, еще 500 получили ранения. В связи со случившимся президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Шри-Ланки.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU