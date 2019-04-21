2019-04-21T15:57:16+03:00
В мире

Дональд Трамп случайно сообщил в Twitter о "138 миллионах погибших" на Шри-Ланке

Впоследствии сообщение с ошибкой было удалено из микроблога президента
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в записи в своем Twitter, посвященной терактам в Шри-Ланке. Американский лидер случайно написал о "138 миллионах погибших".

Американский лидер случайно написал о "138 миллионах погибших" Фото: СОЦСЕТИ

Американский лидер случайно написал о "138 миллионах погибших"Фото: СОЦСЕТИ

"Народ США выражает искренние соболезнования народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими атаками на церкви и отели, в результате которых погибли 138 миллионов человек, а еще 600 получили ранения. Мы готовы помочь!", - написал Трамп. По состоянию на 14:30 21 апреля, запись из микроблога главы государства была удалена.

Серия взрывов в Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреля. Объектами нападения стали отели и католические храмы в столице страны Коломбо и некоторых других городах страны. По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек, еще 500 получили ранения. В связи со случившимся президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Шри-Ланки.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Франции начала расследование в связи с оскорблением полицейских
Число погибших после серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215
Ростуризм рекомендовал россиянам на Шри-Ланке не покидать курортные зоны
Президент Эстонии: русский языке не является угрозой для нашего государства
В Казахстане разбился легкомоторный самолет
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на здание министерства в Кабуле
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта и двух торговых центров в Харькове
Российские эксперты рассказали о проблемах с организацией выборов президента Украины
В пригороде Анкары неизвестные напали на одного из лидеров турецкой оппозиции
Пушков считает, что Порошенко уже признал свое поражение во втором туре президентских выборов на Украине
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Явка во втором туре президентских выборов на Украине достигла 45,94%
Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых к причастности к серии взрывов
Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента Украины 2019
Полиция выписала Зеленскому штраф за нарушение правил голосования
Два человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Японии
Минобороны Шри-Ланки установило организаторов взрывов
Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 93-й день рождения
Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня
Посол Шри-Ланки в России надеется, что серия терактов не скажется на туристической отрасли страны