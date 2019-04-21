2019-04-21T14:56:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Полиция выписала Зеленскому штраф за нарушение правил голосования

Кандидат в президенты Украины показал журналистам свой уже заполненный бюллетень
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский не стал спорить с полицейскими и согласился оплатить штрафЗеленский не стал спорить с полицейскими и согласился оплатить штрафФото: Скриншот с видео
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Сотрудники Нацполиции Украины прибыли в штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, чтобы составить административный протокол по факту нарушения политиком правил участия в голосовании.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля на территории незалежной стартовал второй тур выборов главы государства. Зеленский является одним из двух кандидатов на этот руководящий пост наравне с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Полиция выписывает штраф Владимиру Зеленскому за показ бюллетеня.

Ранее шоумен пришел на один из киевских участков, чтобы отдать свой голос, однако в итоге нарушил главное правило тайного волеизъявления - показал журналистам свой заполненный бюллетень.

Сам Зеленский заявил, что сделал это неумышленно и всего лишь выполнил просьбу представителей СМИ. При этом он не стал спорить с правоохранителями и согласился оплатить штраф. Трансляция событий велась на странице штаба кандидата в Facebook. Сумма выписанного штрафа не сообщалась, однако, по закону, она колеблется от 1700 до 5100 гривен.

Зеленский проголосовал и зачитал рэп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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