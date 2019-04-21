Полиция выписала Зеленскому штраф за нарушение правил голосования
Сотрудники Нацполиции Украины прибыли в штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, чтобы составить административный протокол по факту нарушения политиком правил участия в голосовании.
Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля на территории незалежной стартовал второй тур выборов главы государства. Зеленский является одним из двух кандидатов на этот руководящий пост наравне с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Полиция выписывает штраф Владимиру Зеленскому за показ бюллетеня.
Ранее шоумен пришел на один из киевских участков, чтобы отдать свой голос, однако в итоге нарушил главное правило тайного волеизъявления - показал журналистам свой заполненный бюллетень.
Сам Зеленский заявил, что сделал это неумышленно и всего лишь выполнил просьбу представителей СМИ. При этом он не стал спорить с правоохранителями и согласился оплатить штраф. Трансляция событий велась на странице штаба кандидата в Facebook. Сумма выписанного штрафа не сообщалась, однако, по закону, она колеблется от 1700 до 5100 гривен.
Зеленский проголосовал и зачитал рэп.
ИСТОЧНИК KP.RU
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