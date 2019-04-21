СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-21T15:15:50+03:00

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В воскресенье днем, 21 апреля, стало известно, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента Украины 2019. Политик сделал свой выбор на избирательном участке в Виннице. Вместе с ним свой гражданский долг выполнила и его супруга.

При этом после голосования премьер незалежной пожелал, чтобы будущее украинцев было счастливым и успешным. «Все украинцы сегодня [21 апреля] выбирают будущее, и я желаю только одного, чтобы это будущее было счастливым, успешным, и чтобы надежда каждого сбылась», - сказал Гройсман.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Граждане незалежной выбирают между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

Первый же тур выборов состоялся 31 марта. На высший государственный пост тогда претендовали 39 кандидатов. Правда, согласно данным ЦИК Украины, никто из политиков так и не набрал необходимого для победы числа голосов. При этом во второй тур прошли Зеленский и Порошенко.

Следите за прямой онлайн-трансляцией второго тура президентских выборов на Украине на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU