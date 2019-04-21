2019-04-21T15:15:50+03:00
Выборы президента Украины 2019

Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента Украины 2019

Премьер-министр незалежной сделал свой выбор на избирательном участке в Виннице [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье днем, 21 апреля, стало известно, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента Украины 2019. Политик сделал свой выбор на избирательном участке в Виннице. Вместе с ним свой гражданский долг выполнила и его супруга.

При этом после голосования премьер незалежной пожелал, чтобы будущее украинцев было счастливым и успешным. «Все украинцы сегодня [21 апреля] выбирают будущее, и я желаю только одного, чтобы это будущее было счастливым, успешным, и чтобы надежда каждого сбылась», - сказал Гройсман.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Граждане незалежной выбирают между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

Первый же тур выборов состоялся 31 марта. На высший государственный пост тогда претендовали 39 кандидатов. Правда, согласно данным ЦИК Украины, никто из политиков так и не набрал необходимого для победы числа голосов. При этом во второй тур прошли Зеленский и Порошенко.

Следите за прямой онлайн-трансляцией второго тура президентских выборов на Украине на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Явка во втором туре президентских выборов на Украине достигла 45,94%
Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых к причастности к серии взрывов
Полиция выписала Зеленскому штраф за нарушение правил голосования
Два человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Японии
Минобороны Шри-Ланки установило организаторов взрывов
Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 93-й день рождения
Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня
Посол Шри-Ланки в России надеется, что серия терактов не скажется на туристической отрасли страны
Лавров: Никаких проблем для прохода военных кораблей Украины в Азовское море нет
Взрывы на Шри-Ланке могли устроить террористы-смертники
На Шри-Ланке после серии терактов временно заблокировали соцсети и мессенджеры
Украинский генерал назвал условие, необходимое для захвата части России
Лавров прокомментировал слова Зеленского о ситуации в Донбассе
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Активистка Femen встретила Зеленского требованием "прекратить насиловать страну"
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 185
На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», но гонка за чемпионство продолжается
Явка на выборах президента Украины составила 17,43%
На Шри-Ланке произошел седьмой взрыв
Пушков назвал предсказуемым отказ суда снять Зеленского с выборов
Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с терактами в Коломбо
Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп
Корабли Тихоокеанского флота завершили неофициальный визит во Вьетнам
Межнудародный аэропорт Триполи вновь открыли для полетов
"Миротворец" убрал данные жены Зеленского с сайта
Стало известно о подготовке в Великобритании отставки Терезы Мэй
Невестка Порошенко заявила, что "хорошо понимает" жену Зеленского