В пригороде Анкары неизвестные напали на одного из лидеров турецкой оппозиции
В воскресенье, 21 апреля, неизвестные напали на лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу в пригороде Анкары. Сам политик при этом не пострадал; его охранникам удалось отбиться от толпы и отвести Кылычдароглу в один из близлежащих домов.
Как сообщает телеканал NTV, нападение произошло в столичном уезде Чубук во время похорон погибшего военнослужащего вооруженных сил Турции. Позднее в дом, где находится Кылычдароглу, прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар, который призвал собравшихся людей "успокоиться и разойтись по домам".
По факту случившегося прокуратура Анкары начала расследование. О причинах нападения на Кылычдароглу пока не сообщается.
Ранее сайт kp.ru сообщал о потасовках, состоявшихся на избирательных участках в ходе выборов в муниципальные органы власти Турции. Тогда в результате одного из инцидентов, который произошел в провинции Малатья, погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU