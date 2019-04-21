В пригороде Анкары неизвестные напали на одного из лидеров турецкой оппозиции

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-21T16:07:01+03:00

Нападение произошло в столичном уезде Чубук во время похорон погибшего военнослужащего вооруженных сил Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападение на Кемаля Кылычдароглу было совершено в ходе похорон военнослужащего турецкой армии

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В воскресенье, 21 апреля, неизвестные напали на лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу в пригороде Анкары. Сам политик при этом не пострадал; его охранникам удалось отбиться от толпы и отвести Кылычдароглу в один из близлежащих домов.

Как сообщает телеканал NTV, нападение произошло в столичном уезде Чубук во время похорон погибшего военнослужащего вооруженных сил Турции. Позднее в дом, где находится Кылычдароглу, прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар, который призвал собравшихся людей "успокоиться и разойтись по домам".

По факту случившегося прокуратура Анкары начала расследование. О причинах нападения на Кылычдароглу пока не сообщается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о потасовках, состоявшихся на избирательных участках в ходе выборов в муниципальные органы власти Турции. Тогда в результате одного из инцидентов, который произошел в провинции Малатья, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU