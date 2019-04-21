Пушков считает, что Порошенко уже признал свое поражение во втором туре президентских выборов на Украине
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал последние события на Украине, где в это воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур президентских выборов. В частности, он указал на явный признак того, что действующий глава незалежной Петр Порошенко «готовится покинуть свой кабинет». По мнению сенатора, украинский лидер сам не верит в свою победу.
«Его заявление, что фамилия того, кто выиграет выборы, не важна, есть явный признак того, что он не верит в победу. До сих пор он считал, что фамилия победителя - главное. Так, вольно или невольно, он по сути уже признал свое поражение», - написал Пушков в своем Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Граждане незалежной выбирают между Владимиром Зеленским, выдвинутым от партии «Слуга народа», и действующим украинским лидером Петром Порошенко, баллотирующимся как самовыдвиженец.
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
Кстати, в первом туре выборов победил Зеленский: он набрал 30,24% голосов. А вот за Порошенко проголосовали только 15,95% избирателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU