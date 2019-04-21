ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на здание министерства в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на здание министерства коммуникационных и информационных технологий в Кабуле. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Нападение на правительственное здание произошло в Кабуле в субботу, 20 апреля. Как сообщали афганские СМИ, в атаке участвовали трое смертников. В ходе завязавшейся перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов двое боевиков были ликвидированы; во время нападения прогремел взрыв.
Сообщается, что находившихся в здании мирных жителей удалось эвакуировать. По данным телеканала 1TV, жертвами нападения стали два человека, еще шесть получили ранения.
Это уже не первый теракт в Кабуле в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщал о серии терактов, произошедших в столице Афганистана в ходе празднования праздника Навруз. Тогда жертвами нападения стали шесть человек.
*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России
ИСТОЧНИК KP.RU