2019-04-21T16:48:25+03:00
В мире

Ростуризм рекомендовал россиянам на Шри-Ланке не покидать курортные зоны

Ранее на острове прогремели восемь взрывов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели восемь взрывовВ воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели восемь взрывовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ростуризм призвал россиян, которые в настоящее время находятся на Шри-Ланке, проявлять бдительность и осторожность, не покидать курортные зоны и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Такие рекомендации были даны туристам в связи с серией взрывов, произошедшей в это воскресенье, 21 апреля, на острове.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму обратилось к реализующим туры на Шри-Ланку туроператорам: Ростуризм призвал их предупреждать своих клиентов о сложившейся ситуации.

Между тем в агентстве подчеркнули, что россиян среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке нет. «Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты. По предварительным данным, наших соотечественников среди пострадавших нет», - говорится на сайте Ростуризма.

Кстати, посольство РФ на Шри-Ланке также рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения города Коломбо.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели восемь взрывов. Они произошли в нескольких отелях и церквях Коломбо и его пригородов, а также в местном зоопарке.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

По последним данным, число жертв превысило 200 человек. Кроме того, еще примерно 450 человек получили ранения.

Последствия взрыва на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Франции начала расследование в связи с оскорблением полицейских
Число погибших после серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215
Президент Эстонии: русский языке не является угрозой для нашего государства
В Казахстане разбился легкомоторный самолет
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на здание министерства в Кабуле
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта и двух торговых центров в Харькове
Российские эксперты рассказали о проблемах с организацией выборов президента Украины
В пригороде Анкары неизвестные напали на одного из лидеров турецкой оппозиции
Пушков считает, что Порошенко уже признал свое поражение во втором туре президентских выборов на Украине
Дональд Трамп случайно сообщил в Twitter о "138 миллионах погибших" на Шри-Ланке
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Явка во втором туре президентских выборов на Украине достигла 45,94%
Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых к причастности к серии взрывов
Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента Украины 2019
Полиция выписала Зеленскому штраф за нарушение правил голосования
Два человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Японии
Минобороны Шри-Ланки установило организаторов взрывов
Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 93-й день рождения
Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня
Посол Шри-Ланки в России надеется, что серия терактов не скажется на туристической отрасли страны