Ростуризм рекомендовал россиянам на Шри-Ланке не покидать курортные зоны

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-21T16:48:25+03:00

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели восемь взрывов Фото: REUTERS

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Ростуризм призвал россиян, которые в настоящее время находятся на Шри-Ланке, проявлять бдительность и осторожность, не покидать курортные зоны и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Такие рекомендации были даны туристам в связи с серией взрывов, произошедшей в это воскресенье, 21 апреля, на острове.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму обратилось к реализующим туры на Шри-Ланку туроператорам: Ростуризм призвал их предупреждать своих клиентов о сложившейся ситуации.

Между тем в агентстве подчеркнули, что россиян среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке нет. «Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты. По предварительным данным, наших соотечественников среди пострадавших нет», - говорится на сайте Ростуризма.

Кстати, посольство РФ на Шри-Ланке также рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения города Коломбо.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели восемь взрывов. Они произошли в нескольких отелях и церквях Коломбо и его пригородов, а также в местном зоопарке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

По последним данным, число жертв превысило 200 человек. Кроме того, еще примерно 450 человек получили ранения.

Последствия взрыва на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU