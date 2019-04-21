2019-04-21T16:59:58+03:00
В мире

Прокуратура Франции начала расследование в связи с оскорблением полицейских

Ряд участников очередной манифестации "желтых жилетов", состоявшейся в субботу, обвиняют в "коллективном оскорблении представителей власти"
Александр ДЖУМАЕВ
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Митингующих обвиняют в "коллективном оскорблении представителей власти"Митингующих обвиняют в "коллективном оскорблении представителей власти"Фото: REUTERS
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Прокуратура Парижа начала расследование в связи с оскорбительными выкриками некоторых участников прошедшей в субботу манифестации "желтых жилетов", в которых содержались призывы к сотрудникам полиции покончить с собой.

Как сообщает телеканал BFM, митингующих обвиняют в "коллективном оскорблении представителей власти". На видео, снятом репортером журнала L'Obs, вино, как участники протестов выкрикивают "Убейте себя", указывая на полицейских. В этой связи BFM отмечает, что с начала этого года 29 сотрудников французской полиции покончили жизнь самоубийством; причиной этому, по данным представителей профсоюзов стражей порядка, является перегруженность на работе и ненависть со стороны части населения.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в свою очередь, выразил свое возмущение действиями манифестантов. "Позор тем, кто совершил такую гнусность!", - написал он в своем Twitter. Глава крупнейшего в стране профсоюза полицейских "Альянс" Фредерик Лагаш, в свою очередь, заявил, что во Франции "достигнут максимум в проявлениях ненависти к стражам порядка".

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против роста цен на топливо. В дальнейшем манифестанты, выступления которых продолжаются и по сей день, обвиняли власти в неэффективном управлении страной и в недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

«Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией

ИСТОЧНИК KP.RU

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