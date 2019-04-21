МИД Мексики обвинил американских «дружинников» в вымогательстве у мигрантов
Мексика озабочена тем, что происходит на границе штата Нью-Мексико, где американские «дружинники» занимаются запугиванием и вымогательством у мигрантов соответствующие заявление сделали в мексиканском МИД.
«Правительство Мексики выражает глубокую озабоченность действиями по запугиванию и вымогательствам у мигрантов со стороны групп «дружинников» на границе Нью-Мексико», - говорится в сообщении министерства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что патрулирование и обеспечение безопасности «проводится вне законных структур федерального правительства» Соединённых Штатов и «представляет угрозу безопасности мигрантов».
В январе этого года мексиканские власти призвали Вашингтон провести расследование применения слезоточивого газа против мигрантов в районе мексиканского города Тихуана. Тогда в американской погранично-таможенной службе завили, что распыление газа было вынужденной мерой в целях самообороны.
ИСТОЧНИК KP.RU