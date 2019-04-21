2019-04-21T18:08:47+03:00
Спорт

Матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019: Гулиев и Фернандо выйдут в стартовом составе "красно-белых"

Поединок пройдет сегодня в Москве на поле стадиона "Открытие Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бразильский полузащитник Фернандо - в стартовом составе "Спартака".Бразильский полузащитник Фернандо - в стартовом составе "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 апреля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из последних матчей 24 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" примет на своем поле красноярский "Енисей". И уже оглашены стартовые составы команд. У хозяев игры немало перемен. В частности, с первых минут на поле появился полузащитник Аяз Гулиев, в паре с ним в центре поля - бразилец Фернандо.

Стартовый состав "Спартака" выглядит так: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Адриано.

В стартовом составе "Енисея" появятся: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Семакин, Данченко, Савичев, Соболев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Енисей. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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