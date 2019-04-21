Матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019: Гулиев и Фернандо выйдут в стартовом составе "красно-белых"
В воскресенье, 21 апреля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из последних матчей 24 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" примет на своем поле красноярский "Енисей". И уже оглашены стартовые составы команд. У хозяев игры немало перемен. В частности, с первых минут на поле появился полузащитник Аяз Гулиев, в паре с ним в центре поля - бразилец Фернандо.
Стартовый состав "Спартака" выглядит так: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Адриано.
В стартовом составе "Енисея" появятся: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Семакин, Данченко, Савичев, Соболев.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Енисей. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU