СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-21T18:48:15+03:00

Сообщения о «минировании» аэропорта и ТЦ в Харькове не подтвердились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако из-за угрозы взрывов пришлось эвакуировать более шести тысяч человек

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В воскресенье вечером, 21 апреля, стало известно, что информация о «минировании» аэропорта, отеля и нескольких торговых центров в украинском Харькове так и не подтвердилась.

Так, ранее местные правоохранители тщательно осмотрели помещения и прилегающие территории всех «заминированных» объектов, однако никаких бомб так и не нашли. При этом из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать более шести тысяч человек.

«Никаких взрывчатых веществ не обнаружено», - говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье неизвестный связался с харьковскими стражами порядка по электронной почте и заявил о «закладке взрывчатки» в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, а также в торговых центрах по улице Сумской и на улице Героев Труда.

Кстати, стоит отметить, что в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU