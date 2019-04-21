СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-21T18:55:09+03:00

В ходе столкновений в Панкисском ущелье пострадали 27 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 21 апреля, при столкновениях в Панкисском ущелье в грузинском крае Кахети, где местные жители протестуют против строительства гидроэлектростанции «Хадори-3», пострадали 27 человек, из них 15 представители правоохранительных органов, восемь были переведены в клиники. Соответствующие заявление сделал замглавы Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии Мамука Челидзе.

«К этому времени, по нашей информации, скорая медицинская помощь была оказана 27 людям, в том числе 12 местным и 15 сотрудникам отряда специального назначения. Восемь пострадавших сотрудников МВД переведены в клиники», - сообщил он на чрезвычайном брифинге.

МВД страны призвало всех протестующих подчиниться требованиям правоохранителей.

«Министерство внутренних дел призывает всех подчиниться требованиям полиции, которая действует в рамках закона. В противном случае полиция будет действовать с полной строгостью. В случае необходимости будут использованы специальные меры», - сказал Челидзе.

Ранее правительство Грузии сообщило о готовности к переговорам с населением ущелья по вопросу строительства ГЭС. На данный момент на мете протестов встречи с местными жителями ведут вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария, второй вице-премьер, глава минрегионразвития Майя Цкитишвили и министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Грузинские власти пытаются начать строительство ГЭС с марта прошлого года, но из-за протестов проект несколько раз откладывался.

Отметим, что 2002 году из-за сложной ситуации в ущелье Грузия ввела туда войска для проведения там антикриминальной и антитеррористической операции.

ИСТОЧНИК KP.RU