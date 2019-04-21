2019-04-21T19:38:04+03:00
В мире

Самолет столкнулся с массой льда при посадке в Бейруте

В результате в фюзеляже Airbus A320 образовалась вмятина и небольшая пробоина
Дарья ИВАШКИНА
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ЧП случилось с самолетом авиакомпании Kuwait AirwaysЧП случилось с самолетом авиакомпании Kuwait AirwaysФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что самолет авиакомпании Kuwait Airways при посадке в Бейруте получил серьезные повреждения. При этом воздушному судну все же удалось благополучно приземлиться в столице Ливана.

Как выяснилось, в фюзеляже Airbus A320 образовалась вмятина и небольшая пробоина после того, как лайнер внезапно столкнулся с массой льда. По данным авиакомпании, ЧП случилось на высоте около восьми тысяч футов (2,4 километра), когда самолет заходил на посадку в аэропорту Рафика Харири.

В настоящее время воздушное судно ремонтируют технические службы.

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Рафика Харири, технические службы ремонтируют его», - говорится в Twitter авиаперевозчика.

Кстати, напомним о другом недавнем ЧП. Как писал сайт kp.ru, в феврале при посадке в московском аэропорту Внуково у Boeing-767 треснуло лобовое стекло. В результате лайнер был временно отстранен от полетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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