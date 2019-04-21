Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку

СЕГОДНЯ 20:18 2019-04-21T20:20:26+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, после завершения второго тура президентских выборов на Украине кандидат на высший государственный пост Владимир Зеленский выступил в своем избирательном штабе. Так, он прокомментировал результаты экзит-поллов, согласно которым шоумена поддержали 73,7% избирателей, а Порошенко - 26,3%.

В частности, Зеленский поблагодарил всех, кто ему помогал, и пообещал, что никого не подведет.

- Мы сделали это вместе! Спасибо моим родителям за то, что они пережили это. Спасибо моей жене за силу и выдержку. Спасибо всей моей семье. Спасибо всей нашей команде, всему штабу, экспертам, юристам, колл-центру, всем! Всем спасибо. <…> Спасибо «Квартату 95». Спасибо правоохранителям за их службу. Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали. И спасибо тем украинцам, которые сделали другой выбор. <…> Я обещаю, что никогда не подведу вас всех, - сказал артист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. В этот день с 08:00 до 20:00 в стране были открыты в общей сложности 29 982 участка, а на территории других государств работал еще 101 участок. А вот в России граждане незалежной проголосовать не могли, так как ранее ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков в РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

ИСТОЧНИК KP.RU