Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку
В воскресенье, 21 апреля, после завершения второго тура президентских выборов на Украине кандидат на высший государственный пост Владимир Зеленский выступил в своем избирательном штабе. Так, он прокомментировал результаты экзит-поллов, согласно которым шоумена поддержали 73,7% избирателей, а Порошенко - 26,3%.
В частности, Зеленский поблагодарил всех, кто ему помогал, и пообещал, что никого не подведет.
- Мы сделали это вместе! Спасибо моим родителям за то, что они пережили это. Спасибо моей жене за силу и выдержку. Спасибо всей моей семье. Спасибо всей нашей команде, всему штабу, экспертам, юристам, колл-центру, всем! Всем спасибо. <…> Спасибо «Квартату 95». Спасибо правоохранителям за их службу. Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали. И спасибо тем украинцам, которые сделали другой выбор. <…> Я обещаю, что никогда не подведу вас всех, - сказал артист.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. В этот день с 08:00 до 20:00 в стране были открыты в общей сложности 29 982 участка, а на территории других государств работал еще 101 участок. А вот в России граждане незалежной проголосовать не могли, так как ранее ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков в РФ.
Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза
ИСТОЧНИК KP.RU