2019-04-21T20:22:37+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование во втором туре выборов на Украине завершилось

В настоящий момент в Незалежной ведется подсчет голосов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голосование во втором туре выборов на Украине завершилосьГолосование во втором туре выборов на Украине завершилосьФото: REUTERS
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Голосование во втором туре президентских выборов на Украине завершено. За пост главы государства боролись кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, и Петр Порошенко, баллотирующийся как самовыдвиженец.

Избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 по местному времени. К 15:00 явка достигла 45,94 процентов. По словам члена Центризбиркома незалежной Натальи Бернацкой, голосование проходит «в штатном режиме», а также «свободно, демократично и прозрачно».

Сами кандидаты в президенты также пришли на участки проголосовать. Действующий глава государства отдал свой голос на участке в здании Центрального дома офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве. Вместе с президентом пришла проголосовать и его жена Марина. Кандидат от партии «Слуга народа» заполнил бюллетень на одном из участков в центре Киева.

Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Первые результаты Национального экзит-полла демонстрируют сильный отрыв Зеленского. Актер набирает 73,7 процента голосов. В то время как его оппонент 25,3.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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