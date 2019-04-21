Мать фотокорреспондента Андрея Стенина посетила место его гибели в ДНР

СЕГОДНЯ 20:31 2019-04-21T20:31:45+03:00

Вера Стенина посадила две березы в память о сыне [видео]

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В воскресенье, 21 апреля, жители Донецкой народной республики (ДНР) почтили память российского фотокорреспондента Андрея Стенина, который погиб в окрестностях города Снежного в результате обстрела со стороны украинских силовиков в 2014 году.

При этом в траурных мероприятиях приняла участие и мать убитого журналиста Вера Стенина. Как уточнили в общественном движении «Донецкая Республика», в память о сыне у места его гибели она посадила две березы.

Вера Стенина посадила две березы в память о сыне. Фото: сайт общественного движения «Донецкая Республика»/oddr.info

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб в командировке в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков.

Причем судьба Стенина какое-то время была неизвестна. Но в сентябре 2014 года журналисты «Комсомолки» нашли останки своего друга-журналиста в сожженной машине под селом Дмитровка.

А чуть позже Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.

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ИСТОЧНИК KP.RU