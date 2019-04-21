2019-04-21T21:35:56+03:00
Выборы президента Украины 2019

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

Поводом для таких мер стали сообщения в соцсетях о готовящемся «прощальном» пикете [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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У въезда на территорию имения Петра Порошенко под Киевом уже выставлено несколько кордонов силовиков. Фото: twitter.com/SolonynaYУ въезда на территорию имения Петра Порошенко под Киевом уже выставлено несколько кордонов силовиков. Фото: twitter.com/SolonynaY
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Как стало известно, в воскресенье, 21 апреля, правоохранители взяли под усиленную охрану имение пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко, которое находится в селе Козин, что в Киевской области. Так, у въезда на его территорию уже выставлено несколько кордонов силовиков.

Поводом для таких мер стали сообщения в соцсетях о готовящемся «прощальном» пикете, который якобы собирается организовать движение «Автомайдан», однако активисты уже опровергли эту информацию.

«Ехать сейчас к Порошенко не видим никакого смысла. Мы, как и все сегодня, голосуем на выборах и ждем результатов голосования», - говорится на странице движения в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Причем, согласно первым данным экзит-поллов, победу одержал Владимир Зеленский, набрав 72,7% голосов.

Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

ИСТОЧНИК KP.RU

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