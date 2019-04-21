Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану
Как стало известно, в воскресенье, 21 апреля, правоохранители взяли под усиленную охрану имение пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко, которое находится в селе Козин, что в Киевской области. Так, у въезда на его территорию уже выставлено несколько кордонов силовиков.
Поводом для таких мер стали сообщения в соцсетях о готовящемся «прощальном» пикете, который якобы собирается организовать движение «Автомайдан», однако активисты уже опровергли эту информацию.
«Ехать сейчас к Порошенко не видим никакого смысла. Мы, как и все сегодня, голосуем на выборах и ждем результатов голосования», - говорится на странице движения в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Причем, согласно первым данным экзит-поллов, победу одержал Владимир Зеленский, набрав 72,7% голосов.
Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза
ИСТОЧНИК KP.RU