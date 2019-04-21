2019-04-21T22:25:08+03:00
Выборы президента Украины 2019

Захарова призвала Украину осуществить «перезагрузку»

По предварительным данным, победу во втором туре президентских выборов в незалежной одержал Владимир Зеленский [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предварительные результаты президентских выборов на Украине, второй тур которых прошел в воскресенье, 21 апреля. Как считает дипломат, если новым главой незалежной станет Владимир Зеленский, то страна «может осуществить перезагрузку».

«Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Причем, согласно первым данным экзит-поллов, победу одержал именно Владимир Зеленский, набрав 72,7% голосов.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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