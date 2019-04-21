Два человека умерли на избирательных участках Украины

СЕГОДНЯ 23:10 2019-04-21T23:10:39+03:00

Два человека умерли на избирательных участках во время выборов на Украине Фото: REUTERS

Глава национальной полиции рассказал о происшествиях, произошедших во время президентских выборах в Незалежной

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Во время второго тура президентских выборов на Украине скончалось два избирателя, один в Волновахе, Донецкой области, другой - в Тернопольской. Об этом сообщил глава национальной полиции Сергей Князев.

«К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках. Одна женщина в Волновахе, не дошла до избирательного участка несколько метров. И в Тернопольской области также умер избиратель», - заявил Князев, выступая на брифинге в воскресенье, 21 апреля.

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Напомним, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. С 08:00 до 20:00 в стране были открыты почти 30 тысяч избирательных участков. После обработки 1,08% протоколов кандидат от партии «Слуга Народа» Зеленский набирает 70,36%, а действующий украинский президент Петр Порошенко - 27,29%. Официальных итоги голосования планируется объявить не позднее 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU