2019-04-21T23:10:39+03:00
Выборы президента Украины 2019

Два человека умерли на избирательных участках Украины

Глава национальной полиции рассказал о происшествиях, произошедших во время президентских выборах в Незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Два человека умерли на избирательных участках во время выборов на УкраинеДва человека умерли на избирательных участках во время выборов на УкраинеФото: REUTERS
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Во время второго тура президентских выборов на Украине скончалось два избирателя, один в Волновахе, Донецкой области, другой - в Тернопольской. Об этом сообщил глава национальной полиции Сергей Князев.

«К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках. Одна женщина в Волновахе, не дошла до избирательного участка несколько метров. И в Тернопольской области также умер избиратель», - заявил Князев, выступая на брифинге в воскресенье, 21 апреля.

Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

Напомним, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. С 08:00 до 20:00 в стране были открыты почти 30 тысяч избирательных участков. После обработки 1,08% протоколов кандидат от партии «Слуга Народа» Зеленский набирает 70,36%, а действующий украинский президент Петр Порошенко - 27,29%. Официальных итоги голосования планируется объявить не позднее 1 мая.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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