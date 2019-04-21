В РПЦ поздравили Зеленского с победой на президентских выборах
С победой на выборах президента Украины поздравил Владимира Зеленского председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он также выразил надежду, что при новом главе государства в Незалежной прекратятся гонения на на каноническую православную церковь.
"Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир", - написал иерарх в Facebook.
Иларион отметил, что нынешний глава Украины петр Порошенко, "получил, что заслужил".
Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов.
Напопмним, в последнее время на Украине активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). К примеру, в середине февраля стало известно об очередном нападении на храм в незалежной. Тогда атаке подвергся храм Вознесения Господня канонической УПЦ, который находится в Кривом Роге.
ИСТОЧНИК KP.RU