2019-04-21T23:08:35+03:00
Выборы президента Украины 2019

В РПЦ поздравили Зеленского с победой на президентских выборах

В Московском патриархате надеются, что при новом президенте на Украине прекратятся гонения на каноническую церковь
Юлия ДИВЕЕВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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С победой на выборах президента Украины поздравил Владимира Зеленского председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он также выразил надежду, что при новом главе государства в Незалежной прекратятся гонения на на каноническую православную церковь.

"Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир", - написал иерарх в Facebook.

Иларион отметил, что нынешний глава Украины петр Порошенко, "получил, что заслужил".

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов.

Напопмним, в последнее время на Украине активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). К примеру, в середине февраля стало известно об очередном нападении на храм в незалежной. Тогда атаке подвергся храм Вознесения Господня канонической УПЦ, который находится в Кривом Роге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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