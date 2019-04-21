2019-04-21T23:08:45+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко обратился на английском к иностранным журналистам

Политик поблагодарил зарубежные СМИ за внимание к президентским выборам на Украине [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пока еще действующий президент Украины Петр ПорошенкоПока еще действующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинский лидер Петр Порошенко, выступая в воскресенье, 21 апреля, после объявления результатов экзитполов, согласно которым он проиграл во втором туре президентских выборов, обратился на английском языке к иностранным журналистам.

«Поскольку у нас тут много англоязычных журналистов, я бы хотел несколько слов для них сказать», - заявил Порошенко.

В частности, он поблагодарил зарубежные СМИ за внимание к голосованию и заверил, что выборы в его стране прошли «свободно, честно и демократично». «Хочу вас поблагодарить за столь большое внимание к выборам на Украине. Я очень рад, что они прошли свободно, честно и демократично. <…> Я принимаю волю украинского народа», - сказал пока еще действующий глава незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. В нем принимали участие кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий глава незалежной Петр Порошенко. Причем, согласно результатам всех экзитполов, во втором туре победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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