Порошенко обратился на английском к иностранным журналистам

СЕГОДНЯ 23:08 2019-04-21T23:08:45+03:00

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Украинский лидер Петр Порошенко, выступая в воскресенье, 21 апреля, после объявления результатов экзитполов, согласно которым он проиграл во втором туре президентских выборов, обратился на английском языке к иностранным журналистам.

«Поскольку у нас тут много англоязычных журналистов, я бы хотел несколько слов для них сказать», - заявил Порошенко.

В частности, он поблагодарил зарубежные СМИ за внимание к голосованию и заверил, что выборы в его стране прошли «свободно, честно и демократично». «Хочу вас поблагодарить за столь большое внимание к выборам на Украине. Я очень рад, что они прошли свободно, честно и демократично. <…> Я принимаю волю украинского народа», - сказал пока еще действующий глава незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. В нем принимали участие кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий глава незалежной Петр Порошенко. Причем, согласно результатам всех экзитполов, во втором туре победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU