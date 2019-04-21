В Латвии мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

СЕГОДНЯ 23:29 2019-04-21T23:34:12+03:00

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Служба госбезопасности Латвии в аэропорту Риги устроила обыск вернувшемуся из Москвы мэру второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрею Элксниньшу. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, днем ранее в аэропорту обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника, который также вернулся из России. Вместе с Элксниньшем он принимали участие в международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который проходил с 18 по 20 апреля в Москве.

"Разумеется, что обыски ничего не дали, но саму процедуру постарались обставить максимально "зрелищно" - с бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек (видимо визитку от Путина искали)", - написал мэр Даугавпилса.

Он поинтересовался, почему власти страны устраивают досмотр только для представителей партии "Согласия", и отметил, что не слушал в новостях сообщений, что по возвращению с этого саммита обыскивали должностных из Нью-Йорка, Монреаля, Берлина, Мадрида, Сингапура, Буэнос-Айреса, Сеула и других мегаполисов.

"Вот на днях в выставке TransRussia в Москве принял участие министр сообщения Латвии от правящих Талис Линкайтис... И что-то я не помню новостей, что по прилёту на родину его обыскали на основании потенциальной угрозы "национальной безопасности"!", - пишет градоначальник.

Напомним, ночью 5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце опубликовал распоряжение об отстранении от должности мэра Риги Нила Ушакова. Против него выдвинули обвинения в нецелевом использовании средств и неисполнении обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU