США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

21 Апр 23:54 2019-04-21T23:54:30+03:00

Как пишут украинские СМИ, американцы предупредили команду будущего президента Владимира Зеленского, чтоб не трогали предшественника [видео]

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Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом, ссылаясь на источник в Вашингтоне, пишут украинские СМИ.

«Американцы якобы уже дали Петру Порошенко гарантии неприкосновенности и предупредили команду будущего президента Зеленского, чтоб не трогали предшественника», - сообщает украинское издание «Страна».

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Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур выборов. По данным Центризбиркома на 22:00 по местному времени после обработки 1,08% протоколов лидирует Зеленский с 70,36% голосов, у Порошенко - 27,29%. Пока еще действующий президент признал свое поражение. По заявлению кандидата от партии «Слуга народа», Порошенко уже поздравил его с победой и пообещал ввести его в курс дел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU