2019-04-21T23:54:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Как пишут украинские СМИ, американцы предупредили команду будущего президента Владимира Зеленского, чтоб не трогали предшественника [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон дал Порошенко гарантии неприкосновенностиВашингтон дал Порошенко гарантии неприкосновенностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом, ссылаясь на источник в Вашингтоне, пишут украинские СМИ.

«Американцы якобы уже дали Петру Порошенко гарантии неприкосновенности и предупредили команду будущего президента Зеленского, чтоб не трогали предшественника», - сообщает украинское издание «Страна».

Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур выборов. По данным Центризбиркома на 22:00 по местному времени после обработки 1,08% протоколов лидирует Зеленский с 70,36% голосов, у Порошенко - 27,29%. Пока еще действующий президент признал свое поражение. По заявлению кандидата от партии «Слуга народа», Порошенко уже поздравил его с победой и пообещал ввести его в курс дел.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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