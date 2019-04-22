Стали известны подробности столкновений чеченцев и спецназа в Панкисском ущелье

СЕГОДНЯ 01:42 2019-04-22T01:44:48+03:00

Столкновения между местными жителями и полицией в Панкисском ущелье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД Грузии начато расследование нападения на полицейский и порчи имущества

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Во время столкновений в Панкисском ущелье 21 апреля пострадали 55 человек, из них 38 - сотрудники милиции. Был нанесен ущерб гражданским и полицейским автомобилям.

По сообщению Грузия Online, три транспортных средства полностью сгорели. Также протестующие подожгли экскаватор, который принадлежит компании, работающей на строительстве ГЭС на реке Алазани.

В МВД Грузии начато расследование по фактам нападения на полицейских и порчу их техники. Ведомство заявило, что группа местных жителей напала на 35 полицейских, обеспечивающих безопасность строителей малой ГЭС в Панкисском ущелье, забросав их камнями, после чего было принято решение о вводе в ущелье дополнительных полицейских сил". 23 полицейских до сих пор находятся в больнице города Телави.

Напомним, сайт kp.ru сообщал ранее, что 21 апреля в Панкисском ущелье в грузинском крае Кахети местные жители вышли на акцию протеста против строительства гидроэлектростанции "Хадори-3". Грузинские власти пытаются начать строительство ГЭС с марта прошлого года, но из-за протестов проект несколько раз откладывался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704494" frameborder="0"></iframe> 27 человек пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье в Грузии.Жители Кахети протестуют против строительства ГЭС «Хадори-3», закидывая камнями спецназ

ИСТОЧНИК KP.RU