Стали известны подробности столкновений чеченцев и спецназа в Панкисском ущелье
Во время столкновений в Панкисском ущелье 21 апреля пострадали 55 человек, из них 38 - сотрудники милиции. Был нанесен ущерб гражданским и полицейским автомобилям.
По сообщению Грузия Online, три транспортных средства полностью сгорели. Также протестующие подожгли экскаватор, который принадлежит компании, работающей на строительстве ГЭС на реке Алазани.
В МВД Грузии начато расследование по фактам нападения на полицейских и порчу их техники. Ведомство заявило, что группа местных жителей напала на 35 полицейских, обеспечивающих безопасность строителей малой ГЭС в Панкисском ущелье, забросав их камнями, после чего было принято решение о вводе в ущелье дополнительных полицейских сил". 23 полицейских до сих пор находятся в больнице города Телави.
Напомним, сайт kp.ru сообщал ранее, что 21 апреля в Панкисском ущелье в грузинском крае Кахети местные жители вышли на акцию протеста против строительства гидроэлектростанции "Хадори-3". Грузинские власти пытаются начать строительство ГЭС с марта прошлого года, но из-за протестов проект несколько раз откладывался.
27 человек пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье в Грузии.Жители Кахети протестуют против строительства ГЭС «Хадори-3», закидывая камнями спецназ
ИСТОЧНИК KP.RU