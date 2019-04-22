ЦИК Украины обработал треть бюллетеней на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 02:10 2019-04-22T02:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральная избирательная комиссия Украины обработала треть бюллетеней (33,33%) на втором туре выборов президента Украины. Согласно полученным результатам, Владимир Зеленский увеличил свой отрыв от Петра Порошенко, набрав 73,16% голосов избирателей.

У нынешнего главы государства теперь нет поддержки даже четверти граждан. Сейчас у него 24,5% голосов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. В Нем принимали участие действующий глава республики Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский, выдвинувший свою кандидатуру от партии "Слуга народа".

Отметим, что зарубежные лидеры и организации уже поздравили шоумена с избрание на пост главы Украины. Посольство США в Киеве выразило надежду на продолжение тесного сотрудничества, а в РПЦ - на то, что в республике прекратятся гонения на каноническую православную церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU