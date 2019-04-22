ЦИК обработал более половины бюллетеней на втором туре выборов президента Украины

СЕГОДНЯ 03:50 2019-04-22T03:52:10+03:00

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К 3:30 22 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала бюллетени с более чем половины избирательных участков. У безусловного победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского 73, 01% голосов избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,65% украинцев.

Как сообщал сайт kp.ru, 21 апреля, в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в Незалежной завершился второй тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов, Зеленский получит около 71,8% голосов, а Порошенко - 26,6%. Окончательные официальные итоги голосования ЦИК объявит до 1 мая.

Однако кандидата от партии "Слуга народа" уже поздравили иностранные политики и главы других государств. Президент Франции Эманюэль Макрон сразу, как стали известные данные экзитполов.

Еще через полчаса появилось сообщение, что польский лидер Анджей Дуда отправил Зеленскому телеграмму, в которой заверил, что поляки будут последовательно поддерживать Киев на его пути в сторону Европы и евроатлантического сообщества. А в первом часу ночи сообщили, что лидеру второго тура позвонил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Комсомольская правда» ведет прямую онлайн-трансляцию ночи выборов 2019 на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU