В США закрылись последние избирательные участки на выборах президента Украины 2019

СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-22T05:57:34+03:00

Позже всех голосовали украинцы, проживающие в Сан-Франциско

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Закрылись все избирательные участки на выборах президента Украины, открытые за рубежом. Последним работу завершил участок в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния).

Здесь голосование завершилось в 20:00 по местному времени (в 6:00 по киевскому и мск). Как сообщил заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко, всего за рубежом нового президента Украины выбирали на участках в 88 странах мира, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 21 апреля состоялось открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019 года. Первыми смогли проголосовать украинцы, проживающие в Австралии. Участок при посольстве Украины в Канберре открылся в 8:00 по местному времени, когда в Киеве было еще 20 апреля 23:00 (совпадает с московским временем).

Напомним, украинцы делали выбор между действующим президентом Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским. Согласно данным экзитполов, Зеленский получит около 71,8% голосов, а Порошенко - 26,6%. Окончательные официальные итоги голосования ЦИК объявит до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU