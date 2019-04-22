2019-04-22T09:16:46+03:00
Политика

Защита Бутиной просит не приписывать ей действия "от лица властей РФ"

Выступающий с такими заявлениями экс-сотрудник ФБР не имеет никаких доказательств, а лишь дает экспертную оценку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят исключить из материалов дела экспертную оценку экс-сотрудника Федерального бюро расследований Роберта Андерсона, который утверждает, будто девушка осуществляла шпионаж "от лица Москвы".

Сторона защиты считает, что подобные обвинения нарушают правовые нормы. Так, по мнению экс-сотрудника ФБР, Бутина хоть и не является обученным офицером военной разведки, но совершенные ею действия якобы "были предприняты от лица российских властей" и могли нанести серьезный национальной безопасности США. Однако никаких доводов или доказательств в пользу такого заявления представлено не было.

"Подсудимая Мария Бутина через адвокатов выступает с ходатайством об исключении [экспертной] оценки и показаний Роберта Андерсона", - передает ТАСС со ссылкой на материалы дела в электронной базе суда округа Колумбия.

Напомним, что американские власти задержали россиянку в июле 2018 года и обвинили ее в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. В декабре Бутина решила пойти на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса в пользу меньшего тюремного срока.

Сайт kp.ru писал о том, что прокуратура США рекомендует приговорить девушку к 18 месяцам тюрьмы. Защита же настаивает на сроке не больше уже отбытых ею девяти месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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