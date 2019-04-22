2019-04-22T11:19:02+03:00
В мире

Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение

Карлоса Гона подозревают в хищении почти 5 миллионов долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-главе Nissan предъявили новое обвинениеЭкс-главе Nissan предъявили новое обвинениеФото: REUTERS
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В понедельник, 22 апреля, обвиняемому в сокрытии доходов бывшему руководителю автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону предъявлено новое обвинение.

Токийская прокуратора считает, что Гон присвоил средства концерна Nissan. По их данным, предприниматель похитил почти 5 миллионов долларов, используя мошенническую схему перевода денег оманской дилерской компании.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на адвокатов Гона, экс-владелец автоконцерна полностью отвергает все предъявленные обвинения, а на допросах использует право хранить молчание, поскольку полагает, что разговаривать со следователями – «бессмысленная потеря времени».

Новое обвинение позволяет продлить ранее определенный срок пребывания Гона под стражей, который истекает 22 апреля. Защита сообщает, что намерены немедленно подать иск с требованием освобождения Гона под залог.

Напомним, экс-глава Nissan и его коллегу Грега Келли арестовали 19 ноября прошлого по подозрению в занижении сведений о доходах с целью уклонения от уплаты налогов. Позже появилось новое обвинение, связанное с нарушением юридических обязательств по отношению к автоконцерну. Бизнесмены причастность к совершению преступлений отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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