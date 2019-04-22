Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-22T11:08:54+03:00

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Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Теперь таким водителям грозит уголовная ответственность - заключение под стражу на срок до 9 лет.

Данный закон приравнивает ответственность за сокрытие места дорожно-транспортного происшествие к совершению аварии в состоянии алкогольного опьянения.Теперь если водитель скрылся после аварии, в которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, то ему будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, если человек погиб - от двух до семи лет, при условии смерти двух и более лиц - от четырех до девяти лет тюрьмы.

В третьем чтение Госдума приняла законопроект 17 апреля. Депутаты отметили, что сейчас скрывшиеся с места ДТП несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь.

Напомним, на данный момент за оставление места аварии грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU