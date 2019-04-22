Минтранс предлагает находить виновных в срыве авиарейсов

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-22T11:05:03+03:00

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Минтранс планирует разработать новые нормы учета регулярности авиарейсов. До сих пор действую правила, которые были утверждены еще в СССР. Нововведение поможет не только четко устанавливать виновных в причинах сбоя: авиакомпания, аэропорт, оператор наземного обслуживания, но и повысит пунктуальность авиаперевозчиков.

Пока новая методика не утверждена, аэропорты и перевозчики могут предлагать свои варианты. В конце 2018 года ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации уже предоставила ведомству рекомендации. Они серьезно отличатся от тех, что были приняты в 1990 году. Например, ранее указывалось, что время на руление на взлетной полосе до вылета самолета не должно превышать 15 минут. Сегодня размеры летных полей стремительно растут и порой выезд может занимать до 20-25 минут.

Пока задержки рейсов классифицируются по двум показателям: по метеоусловиям и из-за отсутствия горюче-смазочных материалов. Это не объясняет истинных причин сбоев и не позволяет в дальнейшем их предупредить.

Аэропорты Домодедово и Шереметьево тоже подготовили свои предложения, сообщили газете «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU