2019-04-22T11:21:54+03:00
Выборы президента Украины 2019

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что Минск и Киев останутся добрыми друзьями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Совместные усилия Киева и Минска позволят сохранить и углубить "позитивную динамику" сотрудничества двух стран. Именно так высказался белорусский лидер Александр Лукашенко о победе Зеленского на выборах президента Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля в незалежной состоялся второй тур голосования, и именно бывший КВНщик получил наибольшую избирательскую поддержку.

Александр Лукашенко поздравил будущего коллегу с победой и высказался в пользу дальнейшего укрепления связей между государствами.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - приводятся слова президента на его сайте.

Лукашенко выразил надежду на то, что деятельность Владимира Зеленского на руководящей должности будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия, а также пожелал ему крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо народа.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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