Похищенную картину Левитана вернут владельцам

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-22T12:05:53+03:00

Ранее полотно "Летний пейзаж. Пашня" попало в руки мошенников и было продано на аукционе

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Похищенную картину Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" вернут сотрудникам Научно-исследовательской экспертизы имени Третьякова.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад руководство организации сообщило в полицию о краже. Картина была передана эксперту Людмиле Шариной под расписку, однако вместе того, чтобы проводить исследования, женщина передала произведение искусства мошенникам.

Некоторое время о местоположении пейзажа не было никакой информации, пока один из сотрудников НИЭИ не обнаружил его выставленным на торгах. Оказалось, что полотно авторства известного русского художника уже продали через аукционный дом "Литфонд". Начальная цена составляла 2,6 млн рублей. Правоохранители пообещали вернуть картину владельцам уже в этот понедельник.

"Будет назначена экспертиза, которая установит наличие повреждений у картины", - передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в органах.

ИСТОЧНИК KP.RU