2019-04-22T12:28:46+03:00
Политика

Работа Совфеда началась с отключения света и интернета

Начало пленарного заседания Совета Федерации отложили на 20 минут
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Работа Совфеда началась с отключения света и интернетаРабота Совфеда началась с отключения света и интернетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Совете Федерации сообщили, что начало пленарной сессии в понедельник, 22 апреля, было отложено в связи с техническими неполадками с электричеством и интернетом.

«Заседание не началось вовремя в связи с техническими неполадками, которые будут устранены в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе Совфеда во время запланированного начала сессии.

Примерно в 09:30 московского времени несколько помещений СФ были обесточены. Через 10 минут электричество было включено, однако в пресс-службе сообщили, что после включения света шла наладка системы голосования. Пленарное заседание началось с задержкой в 20 минут.

Как ранее сообщал kp.ru, на заседании Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места аварии, в котором пострадали или погибли люди. Водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит заключение под стражу на срок до 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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