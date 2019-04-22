В США парень выдал себя за шерифа и задержал настоящего детектива

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-22T12:33:08+03:00

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26-летний житель Флориды Мэтью Джозеф Эрис до недавнего времени жил спокойно: носил форму помощника шерифа, ездил на автомобиле с мигалками и следил за порядком. Ничего примечательного, казалось бы, если бы парень был реальным копом. Но Мэтью копом не был, тем не менее, это не остановило его. Молодой человек всем представлялся помощником шерифа и даже проводил задержания.

Как-то парень заметил подозрительный автомобиль и решил, что должен проверить документы у незнакомца. Под видом помощника шерифа округа Хиллсборо Эрис попытался остановить водителя в окрестностях города Тампы. Включив проблесковый маячок на своем Chevrolet Trailblazer он потребовал, чтобы водитель съехал на обочину и даже успел задержать неизвестного. Не известно, чем бы дело закончилось дальше, но к месту подоспел реальный помощник шерифа и задержал самого Мэтью Эриса.

Вызвать стража порядка успел водитель, когда заметил подозрительный автомобиль, который его преследует. Мужчина оказался детективом местной полиции, работающим под прикрытием, и сразу же раскусил самозванца.

Во время обыска у горе-полицейского нашли пистолет для страйкбола, выглядевший «очень реалистично». Сейчас стражи порядка проверяют, что успел натворитть их «коллега». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU