Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»
Как рассказал в интервью «КП» президент Каталонии Ким Торра, на Пиренейском полуострове в результате неурегулирования Каталонского кризиса «есть политзаключённые»:
— У нас есть политические заключённые и политические эмигранты. До тех пор, пока ситуация не разрешится, до тех пор, пока у другой стороны конфликта не будет воли к переговорам и политическому урегулированию — Каталонский кризис продолжится, — сказал «КП» 56-летний политик.
Напомним, житница Пиренейского полуострова, Каталония, уже долгие годы пытается отделиться от Испании; на референдуме о независимости 1 октября 2017 года 90% жителей автономной области проголосовали за, однако Мадрид ввёл чрезвычайное положение, а тогдашний президент Каталонии Карлес Пучдемон вынужден был бежать из страны. Другим «индепендистам» повезло меньше — сейчас в Мадриде продолжается судебный процесс против 12 лидеров каталонского национального движения по обвинению в «подстрекательстве к мятежу».
ИСТОЧНИК KP.RU
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