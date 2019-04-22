Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-22T17:13:04+03:00

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Как рассказал в интервью «КП» президент Каталонии Ким Торра, на Пиренейском полуострове в результате неурегулирования Каталонского кризиса «есть политзаключённые»:

— У нас есть политические заключённые и политические эмигранты. До тех пор, пока ситуация не разрешится, до тех пор, пока у другой стороны конфликта не будет воли к переговорам и политическому урегулированию — Каталонский кризис продолжится, — сказал «КП» 56-летний политик.

Напомним, житница Пиренейского полуострова, Каталония, уже долгие годы пытается отделиться от Испании; на референдуме о независимости 1 октября 2017 года 90% жителей автономной области проголосовали за, однако Мадрид ввёл чрезвычайное положение, а тогдашний президент Каталонии Карлес Пучдемон вынужден был бежать из страны. Другим «индепендистам» повезло меньше — сейчас в Мадриде продолжается судебный процесс против 12 лидеров каталонского национального движения по обвинению в «подстрекательстве к мятежу».

ИСТОЧНИК KP.RU