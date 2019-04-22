Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-22T13:02:18+03:00

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Как рассказал «КП» президент Каталонии Ким Торра, автономная область на северо-западе Испании не оставит попыток дальнейшего выхода из кризиса в своих отношениях с Мадридом:

— Действуя исключительно мирными и демократическими методами, мы будем искать способ, чтобы голос наших граждан был услышан, и если они примут решение о независимости, то в Европе родится новое государство — Каталония, — сообщил «Комсомолке» 56-летний политик.

Напомним, Каталония, долгие годы пытается отделиться от Испании; на референдуме 1 октября 2017 года 90% жителей автономной области проголосовали за независимость. В ответ Мадрид ввёл чрезвычайное положение, и тогдашний президент Каталонии Карлес Пучдемон вынужден был эмигрировать. Другим повезло меньше — сейчас в Мадриде продолжается судебный процесс против 12 лидеров каталонского движения по дело о «подстрекательстве к мятежу».

ИСТОЧНИК KP.RU