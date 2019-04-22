Волкер рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп позвонил украинскому политику Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах президента.
Напомним, что окончательные итоги голосования в рамках второго тура пока неизвестны, но действующий глава государства Петр Порошенко уже не сможет обогнать своего соперника. Сайт kp.ru писал о том, что кандидат от партии "Слуга народа" получил почти в три раза больше поддержки, чем баллотирующийся на второй срок президент.
Президент Трамп звонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ - с мирными и демократическими выборами", - написал Волкер у себя на странице в Twitter.
При это он выразил готовность США поддерживать усилия Украины по сохранению территориальной целостности и противодействию "агрессии". Сам Трамп указал на необходимость дальнейшего реформирования европейской страны с целью искоренения коррупции и повышения благосостояния граждан.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU
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