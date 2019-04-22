В ДТП с грузовиками на Кубе пострадали 32 человека, включая 12 детей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-22T13:15:11+03:00

В ДТП с грузовиками на Кубе пострадали более 30 человек. Фото: facebook.com/guerrillero.cu

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Крупное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 21 апреля на западе Кубы. На одной из дорог муниципалитета Сан-Хуан-и-Мартинес провинции Пинар-дель-Рио столкнулись два грузовика. В результате инцидента пострадали 32 человека, в том числе 12 детей.

Согласно данным местных правоохранительных органов, водитель одного из транспортных средств незаконно перевозил людей в грузовом отсеке. В результате аварии всем пассажирам понадобилась помощь медиков. Самому маленькому пострадавшему всего полтора года.

Причины аварии неизвестны. Полиция ведет расследование, передает Guerrillero.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта в Москве также произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Груженая песком многотонная машина врезалась в такси на перекрестке, а после еще и опрокинулась на него. Находящиеся в салоне легкового автомобиля люди погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU