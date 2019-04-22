Эксперты опасаются, что в 2020 году животные из контактных зоопарков могут оказаться на улицах

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-22T13:33:22+03:00

Уже на следующий год животные из контактных зоопарков могут оказаться на улице Фото: Алиса ТИТКО

Меньше, чем через год в России вступают в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными»

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В 2020 году в России начнут действовать новые правила обращения с животными. Они коснутся контактных зоопарков и многие будут вынуждены закрыться. Законодатель указывает, что «осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается… Если физический контакт присутствует, то у животного должно быть укрытие, куда он может в любой момент спрятаться». Это значит, что контактные зоопарки должны быть модернизированы, владельцы либо получают лицензию и организовывают стационарный зоопарк, либо должны самоликвидироваться, пристроив животных в другие учреждения. Те питомцы, кто не найдет дом, будут на содержании владельца зоопарка до наступления их смерти.

В настоящее время в России существует около 20 учреждений, занимающихся реабилитацией диких животных, включая узкоспециализированные: центры содержания медведей, тигров, зайцев. Все они — частные и существуют на пожертвования благотворителей.

- Убеждена, что животных просто выгонят на улицы. Никто не захочет тратить деньги. К концу года стоит ожидать наплыв брошенных травмированных зверей в реабилитационные центры и приюты для животных, - комментирует газете «Известия» Вероника Матюшина, создатель и руководитель калужского Центра реабилитации диких животных «Феникс».

Закон об ответственном обращении с животными был подписан президентом 27 декабря 2018 года. Документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к братьям нашим меньшим, а также запрещает содержать диких зверей в квартирах и открывать контактные зоопарки в торговых центрах. Кроме того подписанный главой нашего государства закон устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU