Трое детей миллиардера и владельца ASOS Андерса Холха погибли в результате взрывов в Шри-Ланке
Пресс-секретарь датского миллиардера, крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерса Холха Повлсена подтвердил, что трое из четырех детей бизнесмена погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке.
«К сожалению, мы подтверждаем сообщения», — сказал пресс-секретарь, отказавшись от дальнейших комментариев.
По данным Bloomberg, состояние Холха Повлсена оценивается в 5,7 миллиарда долларов. Он является богатейшим человеком Дании, одним из крупнейших частных землевладельцев Великобритании, а также владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando.
Напомним, после восьми взрывов в минувшее воскресенье 21 апреля погибли 290 человек, и более 500 были ранены. Как писал kp.ru, среди погибших не менее 35 иностранцев, в том числе граждане Дании, Японии, США, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китая, Нидерландов, Турции и Великобритании.
В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU