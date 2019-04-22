2019-04-22T13:58:15+03:00
Происшествия

Трое детей миллиардера и владельца ASOS Андерса Холха погибли в результате взрывов в Шри-Ланке

Среди погибших после терактов на острове 35 иностранных граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трое детей самого богатого человека Дании погибли в результате взрывов на Шри-ЛанкеТрое детей самого богатого человека Дании погибли в результате взрывов на Шри-ЛанкеФото: REUTERS
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Пресс-секретарь датского миллиардера, крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерса Холха Повлсена подтвердил, что трое из четырех детей бизнесмена погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке.

«К сожалению, мы подтверждаем сообщения», — сказал пресс-секретарь, отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным Bloomberg, состояние Холха Повлсена оценивается в 5,7 миллиарда долларов. Он является богатейшим человеком Дании, одним из крупнейших частных землевладельцев Великобритании, а также владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando.

Напомним, после восьми взрывов в минувшее воскресенье 21 апреля погибли 290 человек, и более 500 были ранены. Как писал kp.ru, среди погибших не менее 35 иностранцев, в том числе граждане Дании, Японии, США, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китая, Нидерландов, Турции и Великобритании.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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