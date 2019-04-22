Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-22T13:52:31+03:00

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Совет Федерации России одобрил законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Речь идет о льготном периоде сроком от одного до шести месяцев, на который можно будет приостановить или уменьшить выплаты по жилищному кредиту.

Сайт kp.ru писал о том, что воспользоваться данным правом могут граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, например, лишившиеся кормильца или работы. При этом не стоит думать, будто правительство выплатит средства банку за вас, просто срок выплаты кредита будет продлен.

Стоит отметить, что поручение о введении соответствующих каникул дал сам президент России Владимир Путин. Его решение поддержали крупнейшие банки страны. При этом изначально планировалось, что на ипотечные каникулы могут рассчитывать лишь те заемщики, которые заключат договора уже после вступления закона в силу, но уже во втором чтении в документ были внесены поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU