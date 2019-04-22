США готовятся к возможному военному конфликту с Россией

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-22T14:02:41+03:00

США готовятся к потенциальному конфликту с Россией и Китаем Фото: REUTERS

В Вашингтоне считают, что Москва может попытаться вернуть себе статус великой державы

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Группа экспертов Военно-воздушных сил США из Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) подготовила доклад, посвященный воздушной доктрине, комплектации и развитию американских ВВС, и главным противником в документе обозначена Россия.

Название нашей страны встречается в материалах более 430 раз (для сравнения - Китай упомянут всего 271 раз). При этом в докладе есть такие главы, как "Сценарий будущего конфликта в Балтийском море", "Сценарий российской агрессии в Прибалтике" и другие.

Центральной же темой документа стал потенциальный конфликт между США и РФ в Европе. Вашингтон считает, что Москва захочет вернуть себе "статус великой державы" и попытается установить контроль над странами бывшего СССР и Варшавского договора,

"Утрата Россией контроля над этими территориями после окончания холодной войны привела к потере традиционной буферной зоны, а также усилила в её восприятии уязвимость на западной границе страны", - цитирует телеканал RT экспертов CSBA.

Чтобы быть всегда готовыми к возможному конфликту, сотрудники центра предлагают Пентагону вкладывать больше средств в модернизацию лётного парка, ведь дальнейшее промедление может грозить отставанием американских ВВС от Китая и России.

Сайт kp.ru писал о том, что американцы уже даже разработали стратегию "скрытого вторжению" в нашу страну.

ИСТОЧНИК KP.RU