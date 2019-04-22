2019-04-22T14:25:25+03:00
Политика

Совфед принял закон об устойчивом Рунете

Документ призван обезопасить российский интернет от отключения от глобальной сети и защитить Россию от кибератак из-за рубежа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед принял закон об устойчивом РунетеСовфед принял закон об устойчивом РунетеФото: REUTERS
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Совет Федерации РФ одобрил закон об устойчивой работе рунета. Документ направлен на обеспечение безопасности российского интернета на случай отключения от глобальной сети и защиты России от кибератак из-за рубежа.

За законопроект проголосовали 151 сенатор, против — четверо, воздержался - один. Авторами документа были глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Как писал сайт kp.ru, российское правительство уже намерено выделить 20 миллиардов рублей на реализацию законопроекта.

Напомним, что в третьим чтении в Госдуме голосование о принятии закона об устойчивом интернете состоялось 16 апреля. В пользу высказались 307 депутатов, против — 68. Теперь, после принятия законопроекта в Совфеде, документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

Закон должен вступить в силу 1 ноября этого года. Отдельные положения начнут действовать только с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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