Кличко пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений
Мэр Киева Виталий Кличко пожелал Владимиру Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении перемен. Ранее он поздравил актера с победой на выборах украинского главы.
- Поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве. От имени киевской общины хотел бы акцентировать внимание на тех ожиданиях, реализация которых касается изменений в жизнедеятельности столицы и обеспечении комфорта ее жителей, - подчеркнул Кличко.Также он отметил, что украинской столице "давно нужен закон о столице, который даст реальные возможности киевлянам влиять на управление и развитие города".
При этом мэр Киева поблагодарил Петра Порошенко за начатые изменения в государстве и "неуклонный европейский курс Украины", сообщает "РИА-Новости".
Напомним, второй тур выборов украинского главы прошел в воскресенье, 21 апреля. На данный момент по результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов. При этом действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Владимира Зеленского поздравили с победой Эммануэль Макрон, Анджей Дуда и Дональд Трамп. Глава Франции стал первым из лидеров крупных держав, кто поддержал будущего коллегу по президентскому цеху.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU