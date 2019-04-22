Кличко пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-22T16:06:39+03:00

Кроме этого мэр Киева поблагодарил Порошенко за начатые изменения в государстве и "неуклонный европейский курс Украины"

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Мэр Киева Виталий Кличко пожелал Владимиру Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении перемен. Ранее он поздравил актера с победой на выборах украинского главы.

- Поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве. От имени киевской общины хотел бы акцентировать внимание на тех ожиданиях, реализация которых касается изменений в жизнедеятельности столицы и обеспечении комфорта ее жителей, - подчеркнул Кличко.Также он отметил, что украинской столице "давно нужен закон о столице, который даст реальные возможности киевлянам влиять на управление и развитие города".

При этом мэр Киева поблагодарил Петра Порошенко за начатые изменения в государстве и "неуклонный европейский курс Украины", сообщает "РИА-Новости".

Напомним, второй тур выборов украинского главы прошел в воскресенье, 21 апреля. На данный момент по результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов. При этом действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Владимира Зеленского поздравили с победой Эммануэль Макрон, Анджей Дуда и Дональд Трамп. Глава Франции стал первым из лидеров крупных держав, кто поддержал будущего коллегу по президентскому цеху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU